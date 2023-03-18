Ушаков прокомментировал приглашение Путина в Китай

Сегодня, 19:19

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Ушаков прокомментировал приглашение Путина в Китай
Фото из открытых источников

В Российской Федерации с официальным государственным визитом находится политический руководитель Китая Си Цзиньпин. Он провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и руководителем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Сообщается, что Цзиньпин направил Путину приглашение совершить визит в Китай в текущем 2023 году. Представитель администрации президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал это сообщение.

Он подтвердил, что Цзиньпин направил Путину приглашение. Затем он обратился к вопросу, отправится ли российский президент в Китай. Он считает, что это не исключено и что существует вероятность такого визита.

«Об этом шла речь, я уже сказал, и думаю, что возможность поездки в Пекин в этом году существует», – отметил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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