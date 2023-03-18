Цзиньпин пригласил Мишустина в Китай

Сегодня, 21 марта, продолжается официальный государственный визит китайского политического руководителя Си Цзиньпина в Российскую Федерацию. Это его первый международный визит после переизбрания на основные политические руководящие должности в китайском государстве.

Сегодня Цзиньпин проводит переговоры с руководителем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Сообщается, что Цзиньпин пригласил Мишустина совершить официальный визит в Китай с целью прорабатывать механизмы межправительственного сотрудничества между двумя государствами.

Сообщается, что Цзиньпин выразил пожелание, чтобы Мишустин прибыл в Китай как можно скорее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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