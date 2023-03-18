Цзиньпин пригласил Мишустина в Китай

Родные погибших в доме на Эльмаше супругов представили свою версию событий
Сестры 29-летнего мужчины, погибшего вместе с женой в квартире на Эльмаше в Екатеринбурге, не верят в версию...Подробнее
Сегодня, 21 марта, продолжается официальный государственный визит китайского политического руководителя Си Цзиньпина в Российскую Федерацию. Это его первый международный визит после переизбрания на основные политические руководящие должности в китайском государстве.
Сегодня Цзиньпин проводит переговоры с руководителем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Сообщается, что Цзиньпин пригласил Мишустина совершить официальный визит в Китай с целью прорабатывать механизмы межправительственного сотрудничества между двумя государствами.
Сообщается, что Цзиньпин выразил пожелание, чтобы Мишустин прибыл в Китай как можно скорее.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Сестры 29-летнего мужчины, погибшего вместе с женой в квартире на Эльмаше в Екатеринбурге, не верят в версию...Подробнее
Политолог Антон Бредихин считает, что губернатор Краснодарского края, как и администрация кубанского города Горячий...Подробнее
Погибших бойцов ЧВК «Вагнер» 19 марта похоронили на кладбище в станице Бакинская. Траурное мероприятие прошло несмотря...Подробнее
Американский разведчик в отставке Скотт Риттер выразил мнение о тех целях, которые поставили перед собой представители...Подробнее
Россия стала лидером по числу введенных Западом санкций. Поток ограничений не заканчивается, постоянно придумываются...Подробнее
Россиянам выгоднее снимать квартиру, чем брать ипотеку или кредит на покупку недвижимости. Таким мнением поделился...Подробнее
Российский президент Владимир Путин сделал заявление о том политическом курсе, который проводят государства Африки. Он...Подробнее
Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал Сергей Наев уверен, что российские силы в ходе специальной военной...Подробнее
Петербуржцам снова нужно приготовиться к гололеду, который может обернуться травмами и авариями на дорогах. Справиться...Подробнее
Китай стал крупнейшим импортером российских энергоресурсов. За период январь-февраль РФ вышла на первое место по...Подробнее
Комментировать