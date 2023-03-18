«Politico» информирует о желании Украины видеть КНР главным инвестором восстановления инфраструктуры

Сегодня, 12:49

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«Politico» информирует о желании Украины видеть КНР главным инвестором восстановления инфраструктуры
Фото из открытых источников

Киев не хочет ссориться с Китаем, поскольку ожидает, что КНР будет одним из главных инвесторов в последующем восстановлении Украины.

Об этом пишет издание «Politico», отмечая, что украинские власти, критикуя Венгрию, и даже Германию, не спешат с критикой в адрес Китая, передает «Военное обозрение».

При этом Киев ведет с Пекином дипломатическую игру, так как для Украины важнее не добиться осуждения Китая, а получить его в качестве инвестора и торгового партнера. К тому же в Киеве опасаются, что Китай начнет поставлять России вооружение.

Стоит отметить, что Пекин ведет сдержанную риторику касательно российско-украинского конфликта и призывает стороны к мирным переговорам, отмечая, что важно соблюдать территориальную целостность любой страны. И тут Китай вполне предсказуем, ведь Пекин не хочет терять окончательно контроль над Тайванем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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