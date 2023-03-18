Путин выразил мнение о политике африканских государств

Российский президент Владимир Путин сделал заявление о том политическом курсе, который проводят государства Африки. Он принял участие в пленарной работе конференции между представителями законодательного органа РФ и законодательных органов африканских государств «Россия – Африка в многополярном мире».

Путин, выступая на конференции, заявил, что политическое руководство африканских государств стремится проводить суверенный курс как во внутренней, так и во внешней политике. По мнению российского президента, африканские государства, проводя такой курс, начинают оказывать все больше влияния на международную ситуацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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