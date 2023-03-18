Путин выразил мнение о политике африканских государств

Сегодня, 19:04

0

Image 16+
Путин выразил мнение о политике африканских государств
Фото из открытых источников

Российский президент Владимир Путин сделал заявление о том политическом курсе, который проводят государства Африки. Он принял участие в пленарной работе конференции между представителями законодательного органа РФ и законодательных органов африканских государств «Россия – Африка в многополярном мире».

Путин, выступая на конференции, заявил, что политическое руководство африканских государств стремится проводить суверенный курс как во внутренней, так и во внешней политике. По мнению российского президента, африканские государства, проводя такой курс, начинают оказывать все больше влияния на международную ситуацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Путин выразил мнение о политике африканских государств

Сегодня, 19:04

Риттер выразил мнение о просчете США

18-03-2023, 21:29

«ТурПром»: Государственный орган призвал туристов не ездить в Турцию из-за риска отравления ботоксом

18-03-2023, 15:19

Захарова сделала заявление о расследовании инцидента на «Северном потоке»

18-03-2023, 13:44

Китайские корабли и самолеты приблизились к границам Тайваня

18-03-2023, 08:54

Китайские дипломаты сделали заявление об официальном визите Цзяньпина в РФ

17-03-2023, 12:44

Путин изложил планы газификации Бурятии и Забайкальского края

16-03-2023, 23:29

Илон Маск прокомментировал падение американского беспилотника MQ-9

16-03-2023, 11:34

Антонов прокомментировал заявление Грэма

16-03-2023, 10:49

«Politico»: сенаторы потребовали от Пентагона отправить истребители F-16 на Украину

15-03-2023, 10:14

Путин сделал заявление о городах Тында и Северобайкальск

14-03-2023, 19:04

Работники четырех крупных аэропортов Германии бастуют

14-03-2023, 08:24

Карасин выразил мнение о переговорах президента Грузии в США

12-03-2023, 17:19

Президент Турции Эрдоган назвал «катастрофой» возможную победу оппозиции на выборах

12-03-2023, 09:34

Гросси переизбрали руководителем МАГАТЭ

10-03-2023, 21:09

Вебер выразил мнение о политике ЕС

9-03-2023, 17:14

Цены на газ в Европе упали до рекордного уровня

9-03-2023, 13:19

Читатели «Welt» выразили мнение о расследовании инцидента на «Северном потоке»

8-03-2023, 14:34

Во Франции протестные митинги

7-03-2023, 15:49

20 лет проходивший босиком мужчина стал для окружающих испытанием на терпимость

7-03-2023, 12:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«ТурПром»: Государственный орган призвал туристов не ездить в Турцию из-за риска отравления ботоксом

«ТурПром»: Государственный орган призвал туристов не ездить в Турцию из-за риска отравления ботоксом

18-03-2023, 15:19

0

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) призвал медицинских туристов, по возможности,...

Подробнее
Родные погибших в доме на Эльмаше супругов представили свою версию событий

Родные погибших в доме на Эльмаше супругов представили свою версию событий

Вчера, 09:49

0

Сестры 29-летнего мужчины, погибшего вместе с женой в квартире на Эльмаше в Екатеринбурге, не верят в версию...

Подробнее
Финансист РФ Голубовский напомнил о рисках хранения наличных долларов

Финансист РФ Голубовский напомнил о рисках хранения наличных долларов

18-03-2023, 17:04

0

Финансист Дмитрий Голубовский рассказал о том, какие риски существуют на данный момент, если хранить сбережения в...

Подробнее
Бредихин заявил об ответственности главы Кубани за скандал с похоронами бойцов ЧВК «Вагнер» 

Бредихин заявил об ответственности главы Кубани за скандал с похоронами бойцов ЧВК «Вагнер» 

18-03-2023, 20:42

0

Политолог Антон Бредихин считает, что губернатор Краснодарского края, как и администрация кубанского города Горячий...

Подробнее
Жители Горячего Ключа перечислили проблемы, которые накопились за период руководства Белопольского

Жители Горячего Ключа перечислили проблемы, которые накопились за период руководства Белопольского

18-03-2023, 16:30

0

Город Горячий Ключ в Краснодарском крае за время руководства Сергея Белопольского оброс множественными проблемами....

Подробнее
Похороны бойцов ЧВК «Вагнер» прошли в станице Бакинская

Похороны бойцов ЧВК «Вагнер» прошли в станице Бакинская

Вчера, 11:29

0

Погибших бойцов ЧВК «Вагнер» 19 марта похоронили на кладбище в станице Бакинская. Траурное мероприятие прошло несмотря...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Риттер выразил мнение о просчете США

Риттер выразил мнение о просчете США

18-03-2023, 21:29

0

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер выразил мнение о тех целях, которые поставили перед собой представители...

Подробнее
Экономист Беляев: Россия находит пути обхода западных санкций

Экономист Беляев: Россия находит пути обхода западных санкций

18-03-2023, 18:14

0

Россия стала лидером по числу введенных Западом санкций. Поток ограничений не заканчивается, постоянно придумываются...

Подробнее
Финансист Лашко посоветовал россиянам арендовать квартиру вместо ипотеки

Финансист Лашко посоветовал россиянам арендовать квартиру вместо ипотеки

18-03-2023, 23:59

0

Россиянам выгоднее снимать квартиру, чем брать ипотеку или кредит на покупку недвижимости. Таким мнением поделился...

Подробнее
Confidencial: на Западе опасаются, что после получения истребителей Украина начнет наносить удары по России

Confidencial: на Западе опасаются, что после получения истребителей Украина начнет наносить удары по России

17-03-2023, 20:39

0

Западные союзники Украины побаиваются, что после получения истребителей Киев начнет атаковать военные цели...

Подробнее