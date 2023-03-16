Риттер выразил мнение о просчете США

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Американский разведчик в отставке Скотт Риттер выразил мнение о тех целях, которые поставили перед собой представители политического руководства США в украинском кризисе. Он считает, что американские политики поставили цель использовать эту ситуацию для организации государственного переворота в Российской Федерации и смещения российского президента Владимира Путина.
Комментируя эту цель политического руководства США, Риттер заявил, что она изначально была ошибочной. Он полагает, что само намерение достичь смещения Путина связано с незнанием ситуации в Российской Федерации. Риттер полагает, что население России поддерживает Путина и что США на достигнут поставленной ими, по его мнению, цели.
«Тот, кто думает, что у нас может получиться сместить Путина, просто ничего не знает ни о Путине, ни о России, ни о всей ситуации в целом», – считает он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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