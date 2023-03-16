«ТурПром»: Государственный орган призвал туристов не ездить в Турцию из-за риска отравления ботоксом

Сегодня, 15:19

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«ТурПром»: Государственный орган призвал туристов не ездить в Турцию из-за риска отравления ботоксом
Фото из открытых источников

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) призвал медицинских туристов, по возможности, отказаться от поездок в Турцию. Примечательно, что причина указывается весьма необычная. Речь не о риске повторных землетрясений, а о риске отравления ботоксом.

Медицинский туризм в Турции стал пользоваться большой популярностью в последние годы. Это объясняется тем, что процедуры красоты в стране стоят гораздо дешевле, чем в Европе или Британии.

Однако в последнее время были зафиксированы случаи отравления ботоксом в частных клиниках Стамбула и Измира - их 67, и это только за три последние недели, пишет ТурПром.

Несколько человек пришлось госпитализировать. У них были тяжелые симптомы отравления. Остальные отделались легкими. Среди пострадавших немцы, граждане Австрии и Швейцарии.

«ECDC настоятельно призывает граждан ЕС воздерживаться от внутрижелудочного лечения ожирения ботулотоксином в Турции, поскольку в настоящее время это состояние связано с тяжелой степенью отравления ботоксом», — сказано в заявлении Центра.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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