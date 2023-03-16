Захарова сделала заявление о расследовании инцидента на «Северном потоке»

Под Екатеринбургом на Северном кладбище массово хоронят мужчин в могилы с одинаковыми крестами
Под Екатеринбургом на Северном кладбище Березовского число свежих могил растет с каждым днем. За несколько недель там...Подробнее
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сделала заявление о ситуации с расследованием диверсии на трубопроводе «Северный поток» после отказа политического руководства Дании проводить совместную с РФ работу в этом направлении.
Она заявила, что этот отказ не стал неожиданностью для политических властей Российской Федерации, поскольку политики Дании принимали решение в соответствии с интересами США. Однако, заявила она, это не повлияет на позицию РФ, которая продолжит добиваться получения от Дании ответов на вопросы, связанные с инвилентом на «Северном потоке".
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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