Китайские корабли и самолеты приблизились к границам Тайваня

Тайваньское оборонное ведомство сообщило, что в направлении острова продвинулось несколько единиц военной техники китайской армии. Уточняется, что это 4 корабля и 26 самолетов. Также в тайваньском министерстве отметили, что 15 самолетов пересекли срединную линию пролива, отделяющую Тайвань от материка.

В министерстве отмечают, что китайское политическое руководство стало чаще посылать свои военные соединения к Тайваню после официального визита на остров американского политика Нэнси Пилоси.

Сообщается, что недавно, 16 марта, к Тайваню приближались 4 корабля и 19 самолетов, из которых несколько тоже продвинулись за срединную линию тайваньского пролива.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700