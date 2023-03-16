Китайские корабли и самолеты приблизились к границам Тайваня

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Тайваньское оборонное ведомство сообщило, что в направлении острова продвинулось несколько единиц военной техники китайской армии. Уточняется, что это 4 корабля и 26 самолетов. Также в тайваньском министерстве отметили, что 15 самолетов пересекли срединную линию пролива, отделяющую Тайвань от материка.
В министерстве отмечают, что китайское политическое руководство стало чаще посылать свои военные соединения к Тайваню после официального визита на остров американского политика Нэнси Пилоси.
Сообщается, что недавно, 16 марта, к Тайваню приближались 4 корабля и 19 самолетов, из которых несколько тоже продвинулись за срединную линию тайваньского пролива.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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