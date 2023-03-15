Китайские дипломаты сделали заявление об официальном визите Цзяньпина в РФ

Сегодня, 12:44

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Китайские дипломаты сделали заявление об официальном визите Цзяньпина в РФ
Фото из открытых источников

В китайском внешнеполитическом ведомстве выпустили сообщение, в котором выражается позиция министерства по отношению к запланированному официальному визиту политического руководителя КНР Си Цзяньпина в Российскую Федерацию. 

Визит, уточняется, должен состояться по приглашению российского президента Владимира Путина. В заявлении китайских дипломатов отмечено, что Цзяньпин планирует обсудить с Путиным вопросы сотрудничества между двумя государствами в разных сферах, а также другие разные международные и региональные вопросы.

В заявлении китайского внешнеполитического ведомства также отмечено, что в Китае рассчитывают на дальнейшее расширение сотрудничества после переговоров Путина и Цзяньпина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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