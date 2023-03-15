Китайские дипломаты сделали заявление об официальном визите Цзяньпина в РФ

Под Екатеринбургом на Северном кладбище массово хоронят мужчин в могилы с одинаковыми крестами
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В китайском внешнеполитическом ведомстве выпустили сообщение, в котором выражается позиция министерства по отношению к запланированному официальному визиту политического руководителя КНР Си Цзяньпина в Российскую Федерацию.
Визит, уточняется, должен состояться по приглашению российского президента Владимира Путина. В заявлении китайских дипломатов отмечено, что Цзяньпин планирует обсудить с Путиным вопросы сотрудничества между двумя государствами в разных сферах, а также другие разные международные и региональные вопросы.
В заявлении китайского внешнеполитического ведомства также отмечено, что в Китае рассчитывают на дальнейшее расширение сотрудничества после переговоров Путина и Цзяньпина.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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