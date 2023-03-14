Илон Маск прокомментировал падение американского беспилотника MQ-9

Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на падение американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море. Предприниматель всего лишь оставил в Твиттере знак «!». Напомним, что утром 14 марта БПЛА MQ-9 Reaper ВВС США нарушил границы района использования воздушного пространства над Черным морем. БПЛА приближался к границам РФ с выключенными транспондерами. По тревоге в небо поднялись российские истребители. Беспилотник совершил резкий маневр, в результате чего потерял управление, и упал в море.

Российские истребители не применяли вооружение, и спокойно вернулись на место дислоцирования, заявили в Минобороны РФ.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре обсудили инцидент с беспилотником над Черным морем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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