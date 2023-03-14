Антонов прокомментировал заявление Грэма

Российский посол в США Анатолий Антонов отреагировал на заявление представителя американского законодательного органа Линдси Грэма, который заявил, что следует сбивать российские военные самолеты в нейтральном воздушном пространстве при их приближении к военным базам США. Это заявление Грэм сделал после того, как американский разведывательный аппарат потерпел крушение над Черным морем при приближении к нему российских военных самолетов.

Антонов в ответ заявил, что нападение на российские самолеты в нейтральном воздушном пространстве, как об этом заявил Грэм, стало бы объявлением войны. Он задал вопрос Грэму, готов ли он на такие события.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700