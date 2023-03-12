«Politico»: сенаторы потребовали от Пентагона отправить истребители F-16 на Украину

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Сенаторы от Республиканской и Демократической партий принялись требовать от Пентагона передачи Украине истребителей F-16. Об этом узнала и сообщила у себя на страницах газета «Politico».
Двухпартийная группа американских сенаторов написала письмо министру обороны США Ллойду Остину, в котором призвала изучить возможность отправки Киеву западных боевых самолетов. В документе сказано, что российско-украинский вооруженный конфликт достиг «критического этапа». F-16 могли бы помочь Украине достичь преимущества на театре боевых действий. Сенаторы громко заявили, что они позволили бы ВСУ «изменить правила игры на поле боя».
Газета подчеркивает, что сенаторы ждут ответа от Пентагона до конца текущей недели. Они надеются увидеть объективную оценку ряда факторов, обеспечивших бы передачу Украине F-16.
Это касается как влияния, которое могли бы оказать западные боевые самолеты на сам конфликт, так и уровня подготовки пилотов, которые могли бы управлять истребителями.
А тем временем Польша заявила о том, что может передать свои истребители МиГ-29 Украине в течение 4-6 недель. Также стало известно о том, что к поставкам своих советских боевых самолетов Киеву готовится и Словакия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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