Путин изложил планы газификации Бурятии и Забайкальского края

Российский президент Владимир Путин в ходе общения с работниками авиационного завода в Улан-Удэ и в ходе конференции по программе развития городов Дальнего Востока сделал заявление о газификации Бурятии и Забайкальского края. Он заявил, что следует поставить цель провести газопроводную инфраструктуру в эти регионы. При этом Путин связал решение этой задачи с проведением нового трубопровода для экспорта газа в Китай.

Президент сообщил, что соответствующие переговоры с Китаем уже проводятся и что среди других вопросов также определяются маршруты прокладывания газопровода. Путин полагает, что его следует построить по территории Бурятии, что, считает он, стимулирует развитие и регионе разных отраслей промышленности.

"С учетом того, что "Сибирь 2" у нас назревает - все это делает привлекательным развитие газотранспортной системы здесь. Как только окончательно сложатся договоренности с нашими китайскими друзьями, мы поймем, где будут проходить окончательные маршруты, тогда и будет ставиться вопрос о том, чтобы пошире развивать газификацию этих регионов" – отметил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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