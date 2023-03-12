Путин сделал заявление о городах Тында и Северобайкальск

Сегодня, 19:04

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Путин сделал заявление о городах Тында и Северобайкальск
Фото из открытых источников

Российский президент Владимир Путин сегодня 14 марта совершил рабочий визит в Улан-Удэ, где осмотрел авиационный завод. На предприятии он пообщался с его рабочими. Здесь же состоялась конференция, на которой обсуждается программа развития городов Дальнего Востока. В ходе конференции Путин заявил, что следует экономически и инфрастрактурно развивать города Тында и Северобайкальск.

Президент отметил, что эти города – важные пункты Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и что следует их развивать для дальнейшей работы этой магистрали. Он отметил, что в этих городах следует строить новые предприятия, особенно те, которые будут выпускать продукцию, востребованную на БАМе, ремонтировать дороги. 

«Это важнейшие, опорные точки БАМа. Они обеспечивают надежную работу магистрали, нагрузка на которую в последнее время, как мы все знаем, существенным образом выросла», – отметил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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