Работники четырех крупных аэропортов Германии бастуют

Грядут перемены. Какой валюте проиграет доллар в 2023
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В Германии в четырех крупных аэропортах на севере государства работники проводят забастовки. Их профессиональный союз требует увеличения заработных плат примерно на 10%. В результате на севере Германии в понедельник отменено много авиационных рейсов. Например, из аэропорта Берлин–Бранденбург не проведено 200 запланированных рейсов, что затронуло около 27 тысяч пассажиров. В городе Гамбург не состоялись все 123 вылета самолетов, а в Ганновере и Бремене вообще не было ни вылетов ни прилетов самолетов. Уточняется, что всего было отменено 351 рейс, что затронуло около 100 тысяч пассажиров.
СМИ сообщают, что это уже не первая крупная забастовка работников аэропортов за недавнее время, уточняется, что в феврале было еще две крупных забастовки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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