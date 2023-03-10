Заслуженный врач РФ рассказал, что в ближайшее время ждет Романа Костомарова
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Представитель верхней палаты российского законодательного органа, руководитель комитета по вопросам международных отношений Григорий Карасин выразил мнение, о чем вела переговоры в США грузинский президент Саломе Зурабишвили с работником администрации американского президента Джейком Салливаном.
Он считает, что Салливан настраивал политического руководителя Грузии присоединиться к санкциям, которые ввели западные государства по отношению к Российской Федерации и проводить их. Он также задался вопросом, какое решение примет Зурабишвили.
Ранее сообщалось, что политическое руководство Европейского союза, его законодательный орган выступил против подавления протестов политическими властями Грузии в государстве.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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