Президент Турции Эрдоган назвал «катастрофой» возможную победу оппозиции на выборах

Сегодня, 09:34

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Президент Турции Эрдоган назвал «катастрофой» возможную победу оппозиции на выборах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о возможной победе кандидата от оппозиции на предстоящих выборах. По его мнению, это было бы «катастрофой». Эрдоган заявил, что его оппоненты «жадные и лишенные направления», сообщает агентство «Bloomberg».

По словам турецкого лидера, делать выбор всегда трудно. Сейчас же, на фоне непростой ситуации в мире, сделать его вдвойне труднее.

6 марта, как сообщалось ранее, турецкая оппозиция определилась с единым кандидатом, который будет принимать участие в выборах президента. Это лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.

Первый тур выборов запланирован на 14 мая. У единого кандидата от оппозиции есть шансы выиграть президентскую гонку. Возможно, даже в первом туре.

Для Эрдогана это самая тяжелая предвыборная кампания, так как она проходит после страшного февральского землетрясения, которое унесло жизни свыше 45 тысяч человек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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