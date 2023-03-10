Президент Турции Эрдоган назвал «катастрофой» возможную победу оппозиции на выборах

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о возможной победе кандидата от оппозиции на предстоящих выборах. По его мнению, это было бы «катастрофой». Эрдоган заявил, что его оппоненты «жадные и лишенные направления», сообщает агентство «Bloomberg».
По словам турецкого лидера, делать выбор всегда трудно. Сейчас же, на фоне непростой ситуации в мире, сделать его вдвойне труднее.
6 марта, как сообщалось ранее, турецкая оппозиция определилась с единым кандидатом, который будет принимать участие в выборах президента. Это лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.
Первый тур выборов запланирован на 14 мая. У единого кандидата от оппозиции есть шансы выиграть президентскую гонку. Возможно, даже в первом туре.
Для Эрдогана это самая тяжелая предвыборная кампания, так как она проходит после страшного февральского землетрясения, которое унесло жизни свыше 45 тысяч человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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