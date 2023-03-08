Гросси переизбрали руководителем МАГАТЭ

Сегодня, 21:09

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Гросси переизбрали руководителем МАГАТЭ
Фото из открытых источников

В совете международной организации по атомной энергетике МАГАТЭ проходило решение вопроса о выборе руководителя. По итогам обсуждений и выборов им опять назначен Рафаэль Гросси. Он был первый раз избран на эту должность в 2019 году. МАГАТЭ была учреждена в 1957 году. Перед Гросси руководителем этой международной организации был японец Юкия Амано. Согласно организационным документам МАГАТЭ Гросси должен занимать свою должность до 2027 года.

Ранее Гросси сделал заявление о переговорах по Запорожской атомной станции, которыми он занимается. Он считает, что их следует продолжить, чтобы добиться заключения договоренностей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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