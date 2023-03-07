Вебер выразил мнение о политике ЕС

Сегодня, 17:14

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Вебер выразил мнение о политике ЕС
Фото из открытых источников

Политический лидер европейской народной партии в законодательном органе ЕС Манфред Вебер в интервью одному из изданий выразил мнение о политике этого международного объединения. Он подверг критике курс политического руководства Европейского союза, который не содержит задачи по достижению независимости ЕС от США по целому ряду направлений, и среди них военный аспект. Вебер считает, что ЕС следует добиваться фактического суверенитета и самому проводить меры в военной и других сферах, например, кибернетике.

Он также отметил, что одной из задач для Европейского союза должно стать налаживание отношений с Китаем, что, как он считает, может оказаться достаточно трудным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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