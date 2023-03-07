Цены на газ в Европе упали до рекордного уровня

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Биржевые цены на природный газ в Европе в четверг, 9 марта, снизились до рекордного минимума. Последний раз на сегодняшнем уровне они фиксировались еще задолго до начала СВО - в июле 2021 года, передает «Лента».
Согласно данным лондонской биржи ICE, утром апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF снизились почти на 4%. Голубое топливо продавалось даже дешевле 450 долларов за тысячу кубов. По состоянию на полдень по Москве цена немного повысилась. Газ продавали по 452 доллара за одну тысячу кубических метров.
Стоит отметить, что стоимость фьючерса ниже 500 долларов за тысячу кубов опустилась еще в минувшую пятницу, 3 марта. Это наблюдалось в ходе торгов впервые с 23 августа 2021 года.
В течение минувшей зимы газ в Европе подешевел втрое - в последний день ноября минувшего года фьючерсы на бирже торговались по 1550 долларов. В последний день зимы 2023 года голубое топливо стоило 515 долларов.
Аналитики считают, что перезимовать без проблем Европе помогли стабильные поставки СПГ и теплая зима.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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