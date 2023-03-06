Турпоток в Крым сократится в 2023 году на 20-30%
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Читатели немецкого издания «Welt» в комментариях отреагировали на ситуацию с расследованием диверсии на трубопроводе «Северный поток». Они выступили за поселение открытого международного расследования и обозначили свое отношение к политическому руководству США в этом вопросе.
Ранее сообщалось, что руководитель комитета по вопросам энергетики в немецком законодательном органе Клаус Эрнст заявил, что депутаты бундестага не получают информацию о проведении этого расследования. Читатели издания в ответ выразили требование проведения открытого расследования инцидента. Они также отметили, что политическое руководство США стремится выгородить себя в этой ситуации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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