Читатели «Welt» выразили мнение о расследовании инцидента на «Северном потоке»

Сегодня, 14:34

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Читатели «Welt» выразили мнение о расследовании инцидента на «Северном потоке»
Фото из открытых источников

Читатели немецкого издания «Welt» в комментариях отреагировали на ситуацию с расследованием диверсии на трубопроводе «Северный поток». Они выступили за поселение открытого международного расследования и обозначили свое отношение к политическому руководству США в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что руководитель комитета по вопросам энергетики в немецком законодательном органе Клаус Эрнст заявил, что депутаты бундестага не получают информацию о проведении этого расследования. Читатели издания в ответ выразили требование проведения открытого расследования инцидента. Они также отметили, что политическое руководство США стремится выгородить себя в этой ситуации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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