Во Франции протестные митинги

Во Франции в разных городах проходят протестные акции против проведения пенсионной реформы в государстве. Митингующие занимаются перекрытием транспортных магистралей, выездов из автобусных депо. Также мусорщики прекращают свою работу по вывозу мусора. СМИ сообщают, что работники полиции применяют против митингующих слезоточивый газ. Например, журналисты сообщают о таких случаях в городе Ланьи.

Протестные акции в наибольшем масштабе отмечаются в Париже, Гавре, Бове, Тулузе, Ренне. В них также принимают участие и студенты учебных заведений. Они перекрывают подъезды и входы в университеты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700