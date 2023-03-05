Экономист Хазин выразил мнение о реформах

Экономист Хазин выразил мнение об административной реформе в Российской Федерации. Он считает, что в правительстве, в министерствах следует сильно изменить кадровый состав, уволив многих нынешних чиновников и назначив на их место новых. Хазин связал это с проведением экономических реформ в государстве.

По его мнению, следует проводить масштабные изменения в экономике Российской Федерации и как начать быстрее этот процесс. Хазин полагает, что разрабатывать и проводить экономические реформы должны специалисты. Именно их и следует назначить новыми чиновниками в правительственные ведомства и министерства.

«Чтобы запустить сегодня процесс экономических преобразований, требуется радикальная смена части управляющего класса, правительственных чиновников ряда министерств и глав нескольких крупнейших банков», – считает он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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