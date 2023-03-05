20 лет проходивший босиком мужчина стал для окружающих испытанием на терпимость

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О мужчине, который проходил 20 лет без обуви, рассказало издание «The New York Times».
В публикации отмечается, что ходить босиком Джозефа де Руво решил из-за того, что у него были проблемы с ногами, пишет «Лента.ру». У него появились болезненные шишки на суставах больших пальцев — такое состояние медики называют бурситом. Эту проблему можно решить хирургическим путем. Но американец решил просто ходить босиком.
«Соприкосновение с поверхностью под ногами заземляет тебя, и все вокруг начинает идти немного более гладко. Господь сказал Моисею: «Сними свою обувь, эта земля священна». Что ж, эта идея заставила меня в буквальном смысле зайти так далеко, насколько это возможно», - заявил Джозеф де Руво.
Хотя в США закон не запрещает ходить босиком в общественных местах, многих это раздражало. Зачастую мужчина предпочитает не конфликтовать. Он посещает только те заведения, где ему не откажут в обслуживании.
Работает Де Руво фриланс-фотографом в своей студии. А в качестве хобби он преподает пилатес, и там тоже никому не мешает то, что он не носит обувь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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