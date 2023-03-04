Глава МИД Венгрии считает, что США и ЕС соревнуются в поставках вооружений Киеву

США и страны Евросоюза, вероятно, устроили состязание и сейчас соревнуются в том, кто больше всего поставит Украине тяжелой техники и оружия. С таким заявлением сегодня выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии склоняется к мысли, что ЕС, Соединенные Штаты и НАТО поддались «военному психозу». Депутаты Европарламента относятся к поставкам, как к соревнованию.

Сийярто удивлен тем, что союзники Украины начали соревноваться между собой в вопросе, кто больше отправит ВСУ вооружений.

«В этом конфликте не может быть победителей, только проигравшие. И чем дольше будет длиться эта СВО, тем больше людей погибнет и тем больше она вызовет разрушений», — высказался глава МИД Венгрии.

Дипломат призывает решать вопрос путем проведения мирных переговоров.

Ранее сегодня продюсер Иосиф Пригожин призвал Примадонну Аллу Пугачеву включиться в процесс и стать инициатором переговорного процесса между Россией и Украиной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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