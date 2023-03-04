Американский контингент прибыл на учения на Тайвань

Сегодня, 10:39

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Американский контингент прибыл на учения на Тайвань
Фото из открытых источников

Издание «The Defense Post» сообщает о прибытии на Тайвань контингента американских военных для проведения учений. Уточняется, что военные соединения Тайваня и Южной Кореи уже проводят учения и американский контингент к ним присоединился. 

Издание сообщает, что это одни из крупнейших военных учений в Азии. В них также принимают участие военные соединения из Индонезии, Малайзии, Сингапура и Японии. Американский контингент насчитывает около 6 тысяч военных, что более чем в 4 раза больше, чем в прошлом году.

Издание пишет, что политическое руководство США стремится к усилению своих альянсов в азиатском регионе на фоне напряженных отношений с Китаем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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