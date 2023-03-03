«МК»: Казахстан начал отказывать россиянам в покупке автомобилей

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В Казахстане купить машину по российскому паспорту стало практически невозможно. Хотя именно на эту страну рассчитывали многие отечественные автолюбители.
В 2022 году, вскоре после того, как Россия начала СВО, страну покинули большинство известных автомобильных брендов. Одной из лазеек для параллельного импорта стал Казахстан, пишет «МК».
С конца минувшего года власти этой страны прибегли к ограничениям, накладываемым на покупку авто россиянами.
Газета со слов профессионального перегонщика машин узнала, что еще с осени купить авто в РК стало невозможным. Олег, житель Ярославской области, поднакопил денег и намеревался купить машину для своего личного использования, а не перегнать по просьбе клиента. О сложностях в Казахстане при покупке он был наслышан - попадалось немало публикаций в Сети. Однако при этом он не осознавал глубины проблемы.
Фактически купить автомобиль по российскому паспорту ему не позволили.
«У дилера Hyundai сказали, что оформлять покупку будут только на казахстанский паспорт или вид на жительство», - рассказал Олег.
В салоне мужчине посоветовали искать посредника среди местных.
«Готовых посредников у салона нет, похоже, что они вообще не заинтересованы в продаже россиянам. В общем, помочь не захотели. В других салонах этого же бренда повторилось то же самое, причем в одном сотрудники начали очень сильно хамить прямо с порога...».
По паспорту гражданину России купить автомобиль у Олега не вышло. Путем долгих поисков ему повезло приобрести авто через посредника.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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