Уильямсон заявила, что намерена выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США

Американская писательница Марианна Уильямсон заявила, что намерена выдвинуть свою кандидатуру на должность американского президента на выборах 2024 года. Она выступила с этим заявлением на митинге своих сторонников. Уильямсон отметила, что намерена выстраивать свою избирательную кампанию на лозунгах борьбы с несправедливостью, с резкой разницей в уровне доходов разных слоев населения, с коррупцией.

«Мы огорчены происходящим в стране, мы беспокоимся о стране… Сегодня я кандидат в президенты США», – заявила она.

Уильямсон уже выдвигала свою кандидатуру на должность президента США на выборах 2020 года.

Ранее сообщалось, что представители демократической партии выразили мнение, что республиканцы на выборах выдвинут от своей партии в качестве кандидата на должность президента США Дональда Трампа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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