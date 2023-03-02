Туристов РФ предупредили о самых распространенных схемах обмана на курортах

Люди, приезжающие отдохнуть и расслабиться в какие-либо места или страны, весьма часто забывают о бдительности на отдыхе. Учредитель Airadvisor Антон Радченко сообщил о четырех максимально популярных вариантах развода туристов на деньги.

Мошенничество с такси является одним из самых актуальных и популярных. Таксисты, которые занимаются мошенничеством, никогда не работают с приложениями. Эти жулики предлагают обслуживать путешественников за наличные деньги. На месте плата за транспортировку уже будет выше на десятки тысяч рублей.

Преступники, охотящиеся за деньгами туристов, нередко надевают полицейскую форму. Затем лже-полицейские требуют у путешественников и приезжих на отдых деньги и документы. В подобных ситуациях Радченко советует проверить «подлинность» этих блюстителей правопорядка.

Аферисты часто совершают свои грабежи вдвоем. Один из этого звена каким-то образом вымазывает путешественника. Тут мгновенно появляется второй — этот готов оказать помощь, естественно, за хорошую оплату. В этот момент они крадут вещи из карманов. Об этом сейчас сообщают корреспонденты информационного новостного онлайн-портала «Турпром».

Радченко также упомянул об афере, где у путешественников крадут фотоаппарат или телефон. Они готовы сфотографировать туристов. Однако убегают, как только получают технику в руки.

Отдых могут омрачить не только аферы, но и плохие условия. Ранее туристы перечислили худшие авиакомпании.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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