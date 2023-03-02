Пользователи Twitter прокомментировали прием Лаврова и Бербок в Индии

Сегодня, 11:44

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Пользователи Twitter прокомментировали прием Лаврова и Бербок в Индии
Фото из открытых источников

Пользователи социальной сети Twitter прокомментировали различие в приеме в Индии руководителей внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Германии. Они обратили внимание, что Сергея Лаврова встречала целая делегация и журналисты. А Анналену Бербок встретил один посол и работник аэропорта.

Пользователи подчеркнули эту разницу, отметив, что представителю политического руководства государства, которое проводит поставки киевскому режиму, оказали намного меньше внимания. Пользователи указали, что политическим властям западных государств не удалось изолировать Российскую Федерацию на международной арене, что выразилось в визите Лаврова в Индию и его приеме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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