В Свердловской области в 2022 году умерли 58 тысяч человек
В прошлом году в Свердловской области умерли 58 тысяч 456 человек. Такие данные предоставил источник в сфере...Подробнее
Пользователи социальной сети Twitter прокомментировали различие в приеме в Индии руководителей внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Германии. Они обратили внимание, что Сергея Лаврова встречала целая делегация и журналисты. А Анналену Бербок встретил один посол и работник аэропорта.
Пользователи подчеркнули эту разницу, отметив, что представителю политического руководства государства, которое проводит поставки киевскому режиму, оказали намного меньше внимания. Пользователи указали, что политическим властям западных государств не удалось изолировать Российскую Федерацию на международной арене, что выразилось в визите Лаврова в Индию и его приеме.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В прошлом году в Свердловской области умерли 58 тысяч 456 человек. Такие данные предоставил источник в сфере...Подробнее
С 3 марта начнет действовать в России новое правило, которое затронет многих владельцев банковских карт национальной...Подробнее
В Свердловской области уже три месяца семья контрактника, участвующего в боевых действиях на территории Украины не...Подробнее
В ожидание мощного землетрясения в Стамбуле, которое местная пресса уже назвала «сильным», туры в «культурную столицу»...Подробнее
Жители Нефтекамска, которые решили отдохнуть в местном ночном клубе «Старый приятель», выразили возмущение по поводу...Подробнее
Пациенты с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которые отбывают сроки заключения в исправительных колониях, жалуются...Подробнее
Подразделения ЧВК «Вагнер» только своими силами повторно освободили Пальмиру 2 марта 2017 года от боевиков ИГИЛ...Подробнее
Жители Екатеринбурга обратили внимание на голубей, которые ведут себя довольно странно. Об этом сегодня пишет местное...Подробнее
Над городом Енакиево в Донбассе был сбит военный самолет. Сообщая об этом, городской голова Роман Храменков...Подробнее
Власти Санкт-Петербурга потратили полмиллиона рублей на закупку дорогостоящих аксессуаров. Смольный объяснил растрату...Подробнее
Комментировать