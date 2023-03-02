Американское издание сообщает о мерах по контролю за соблюдением санкций западными компаниями

Вчера, 20:24

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Американское издание сообщает о мерах по контролю за соблюдением санкций западными компаниями
Фото из открытых источников

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что Министерство юстиции США проводит дополнительное назначение судебных должностных лиц для работы по контролю за соблюдением компаниями санкционных мер, введенных по отношению к Российской Федерации. Уточняется, что ведомство назначает еще 25 прокуроров для работы с корпорациями по обнаружению случаев нарушения санкционного режима.

Новые судебные работники назначаются в отделения по контрразведке и контролю за экспортом. Издание сообщает, что они должны в случае обнаружения случаев нарушения санкций проводить судебное разбирательство с такими компаниями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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