Американское издание сообщает о мерах по контролю за соблюдением санкций западными компаниями

В Свердловской области в 2022 году умерли 58 тысяч человек
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Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что Министерство юстиции США проводит дополнительное назначение судебных должностных лиц для работы по контролю за соблюдением компаниями санкционных мер, введенных по отношению к Российской Федерации. Уточняется, что ведомство назначает еще 25 прокуроров для работы с корпорациями по обнаружению случаев нарушения санкционного режима.
Новые судебные работники назначаются в отделения по контрразведке и контролю за экспортом. Издание сообщает, что они должны в случае обнаружения случаев нарушения санкций проводить судебное разбирательство с такими компаниями.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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