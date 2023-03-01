Мишустин сделал заявление о сотрудничестве с Таджикистаном

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Руководитель российского правительства Михаил Мишустин провел встречу и переговоры с руководителем таджикистанского законодательного органа Рустамом Эмомали. В ходе переговоров Мишустин заявил, что российское политическое руководство намерено расширять сотрудничество с Таджикистаном.
Мишустин напомнил, что между Российской Федерацией и Таджикистаном заключен договор о сотрудничестве и этому договору исполняется тридцать лет. Также Мишустин напомнил, что в прошлом году президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон договорились о конкретных решениях по дальнейшему расширению сотрудничества.
«В июне прошлого года по договоренности Владимира Владимировича Путина и Эмомали Шариповича Рахмона были достигнуты практические договоренности о расширении нашего взаимодействия по всей двухсторонней повестке. Наша задача - выполнять те решения, которые приняли наши лидеры», – отметил он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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