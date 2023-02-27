Блинкен пообщался с Лавровым

Сегодня, 19:14

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Блинкен пообщался с Лавровым
Фото из открытых источников

Издание Associated Press сообщило, что в Индии в ходе мероприятий по консультациям между руководителями внешнеполитических ведомств государств большой двадцатки пообщались Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Уточняется, что их разговор продолжался недолго, около 10 минут. Руководитель американского внешнеполитического ведомства обозначил позицию по украинскому кризису, предложив российскому политическому руководству дипломатический диалог для урегулирования.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Захарова сообщала, что Блинкен выражал намерение пообщаться с Лавровым.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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