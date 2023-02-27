Блинкен пообщался с Лавровым

В Свердловской области в 2022 году умерли 58 тысяч человек
В прошлом году в Свердловской области умерли 58 тысяч 456 человек. Такие данные предоставил источник в сфере...Подробнее
Издание Associated Press сообщило, что в Индии в ходе мероприятий по консультациям между руководителями внешнеполитических ведомств государств большой двадцатки пообщались Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Уточняется, что их разговор продолжался недолго, около 10 минут. Руководитель американского внешнеполитического ведомства обозначил позицию по украинскому кризису, предложив российскому политическому руководству дипломатический диалог для урегулирования.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Захарова сообщала, что Блинкен выражал намерение пообщаться с Лавровым.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В прошлом году в Свердловской области умерли 58 тысяч 456 человек. Такие данные предоставил источник в сфере...Подробнее
За время «военной спецоперации» РФ на территории Украины из России ушли многие бренды. Западный бизнес начали...Подробнее
С 3 марта начнет действовать в России новое правило, которое затронет многих владельцев банковских карт национальной...Подробнее
ЧВК «Вагнер» как относилась, так и будет относиться к Эдуарду Басурину с уважением, несмотря на его отказ от работы с...Подробнее
Настоящие патриоты России погибают в боях, защищая Донбасс, пока блогер Алексей Столяров отдыхает на курорте, чтобы...Подробнее
Об отдыхе в Египте рассказала российская туристка, оставив отзыв на портале «Тонкости туризма». Она заявила, что в этот...Подробнее
Военный эксперт Алексей Леонков оценил угрозу, которую украинские беспилотники представляют непосредственно для Москвы....Подробнее
Жители Нефтекамска, которые решили отдохнуть в местном ночном клубе «Старый приятель», выразили возмущение по поводу...Подробнее
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о планах работы коллегии федеральной службы безопасности....Подробнее
Жители Кургана рассказали, что услышали сигнал тревоги по телевидению. Один из читателей «45.RU» прислал видео с...Подробнее
Комментировать