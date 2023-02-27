В ожидании крупного землетрясения туристы массово отменяют туры в Стамбул

Сегодня, 17:19

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В ожидании крупного землетрясения туристы массово отменяют туры в Стамбул
Фото из открытых источников

В ожидание мощного землетрясения в Стамбуле, которое местная пресса уже назвала «сильным», туры в «культурную столицу» Турции стали массово отменять.  В долгосрочной перспективе число посетителей Стамбула, который расположен в зоне с высоким сейсмическим риском, в выходные дни может сократиться до 8 миллионов. С момента землетрясения 6 февраля  доходы ресторанного бизнеса упали на 50-70%. 

«Потеря рабочих мест достигла 70%. Февраль ознаменовался серьезной отменой бронирований. 30-40% отмен пришлись на туристов», — заявил представитель Ассоциации ресторанов и туризма Рамазан Бингель.

По его мнению, если так будет продолжаться и дальше,  то доходы от туризма в ближайшие три месяца серьезно снизятся. На фоне падения спроса на туры в Стамбул отели снижают цены на проживание.

Эксперты прогнозируют, что ущерб от аннуляций туристических путевок может составить до $300 млрд. Не исключено, что под удар стихии попадут еще 10 провинций, в том числе курортных. Сейсмологи наперебой твердят о высокой вероятности мощных подземных толчков. Отметим, что период повторяемости сильного землетрясения в Стамбуле составляет 250 лет, а последнее крупное землетрясение произошло в 1766 году. Такие данные приводит Марко Бонхофф из Немецкого исследовательского центра геонаук в Потсдаме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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