В связи с землетрясениями в Турции рассказали о сроках летнего сезона-2023

Сегодня, 14:59

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В связи с землетрясениями в Турции рассказали о сроках летнего сезона-2023
Фото из открытых источников

Туристический сезон в Турции начнется по расписанию, несмотря на последствия землетрясений. Об этом рассказал председатель совета директоров ТПП курорта Манавгат (MATSO) Сейди Тахсин Гюнгор. Отельеры готовятся к приему туристов, хотя сейчас в турецких отелях размещаются более 65 тысяч человек, которые пострадали от землетрясения. Они будут находиться в отелях до 15 марта, а потом их переведут в различные жилые объекты. 

Скорее всего, пострадавших переселят на горнолыжные курорты, где как раз заканчивается туристический сезон. Как отметил представитель Торгово-промышленной палаты, срыв начала туристического сезона может привести к кризису в отрасли.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что отели в Турции продолжают принимать туристов зимой. Землетрясение не сказалось на работе курортов на турецком побережье.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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