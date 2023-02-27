Гражданам РФ стали чаще отказывать в лечении в медицинских клиниках США и Европы

Новые санкции углубили изоляцию финансовой системы России
Новое усиление санкций существенно сказалось на финансовой системе РФ. С начала «военной спецоперации» России на...Подробнее
Россияне, невзирая на события последнего года, все еще хотят лечиться не на родине, а за границей. Однако клиники Европы и США стали все чаще им отказывать в этом, пишет «Медвестник».
Причем, не берутся лечить западные врачи не только взрослых. Отказывают и детям. Например, Техасский детский госпиталь, известный своими уникальными процедурами лазерной абляции для больных тяжелыми формами эпилепсии, не взял на лечение ни одного ребенка из фонда Хабенского. Компания приостановила сотрудничество с фондом в «одностороннем порядке».
Многие швейцарские клиники, а также элитная клиника Charite из Германии также уже не занимаются лечением пациентов из России.
При этом о прямом отказе речи не идет. Представитель «TopMedClinic» Виктория Сандалюк рассказала, что зарубежные медучреждения не отказываются от приема заявок на проведение лечения. Однако они практически не получают одобрения.
Сандалюк отметила, что европейские клиники российский рынок уже не рассматривают. Они даже убрали операторов, которые общались на русском языке.
В «Madanes», крупнейшем провайдере медицинского страхования, а также в сервисе «Клиники Германии» изданию подтвердили, что немецкие госклиники не берут пациентов из России и не занимаются выдачей медицинских приглашений пациентам.
Со сложностями в получения за рубежом россияне столкнулись из-за специальной военной операции и санкционных ограничений против РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Новое усиление санкций существенно сказалось на финансовой системе РФ. С начала «военной спецоперации» России на...Подробнее
За время «военной спецоперации» РФ на территории Украины из России ушли многие бренды. Западный бизнес начали...Подробнее
Блогер Алексей Столяров должен объясниться за свои слова об СВО. Такое мнение в СМИ выразил политолог Владимир...Подробнее
ЧВК «Вагнер» как относилась, так и будет относиться к Эдуарду Басурину с уважением, несмотря на его отказ от работы с...Подробнее
Об отдыхе в Египте рассказала российская туристка, оставив отзыв на портале «Тонкости туризма». Она заявила, что в этот...Подробнее
Военный эксперт Алексей Леонков оценил угрозу, которую украинские беспилотники представляют непосредственно для Москвы....Подробнее
Фигурист Роман Костомаров все еще находится в больнице. По последней информации, угроза жизни спортсмена миновала, но...Подробнее
Согласно результатам рейтинга самых культурных городов Российской Федерации, составленного экспертами Национального...Подробнее
Политолог Шипилин выразил свое мнение о запланированном на ближайшие дни официальном визите политического руководителя...Подробнее
Депутат Госдумы Анатолий Выборный предлагает ввести курсы военной подготовки в обязательном порядке для всех...Подробнее
Комментировать