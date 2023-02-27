Гражданам РФ стали чаще отказывать в лечении в медицинских клиниках США и Европы

Россияне, невзирая на события последнего года, все еще хотят лечиться не на родине, а за границей. Однако клиники Европы и США стали все чаще им отказывать в этом, пишет «Медвестник» .

Причем, не берутся лечить западные врачи не только взрослых. Отказывают и детям. Например, Техасский детский госпиталь, известный своими уникальными процедурами лазерной абляции для больных тяжелыми формами эпилепсии, не взял на лечение ни одного ребенка из фонда Хабенского. Компания приостановила сотрудничество с фондом в «одностороннем порядке».

Многие швейцарские клиники, а также элитная клиника Charite из Германии также уже не занимаются лечением пациентов из России.

При этом о прямом отказе речи не идет. Представитель «TopMedClinic» Виктория Сандалюк рассказала, что зарубежные медучреждения не отказываются от приема заявок на проведение лечения. Однако они практически не получают одобрения.

Сандалюк отметила, что европейские клиники российский рынок уже не рассматривают. Они даже убрали операторов, которые общались на русском языке.

В «Madanes», крупнейшем провайдере медицинского страхования, а также в сервисе «Клиники Германии» изданию подтвердили, что немецкие госклиники не берут пациентов из России и не занимаются выдачей медицинских приглашений пациентам.

Со сложностями в получения за рубежом россияне столкнулись из-за специальной военной операции и санкционных ограничений против РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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