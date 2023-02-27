Отдохнувшая в Египте в 2023 читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на отсутствие русских

«DP.RU»: Западные санкции создали большую проблему для автопрома РФ
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Об отдыхе в Египте рассказала российская туристка, оставив отзыв на портале «Тонкости туризма».
Она заявила, что в этот раз разочарована своей поездкой, пишет «Лента.ру».
По ее словам, она отдыхала в отеле категории пять звезд Sharm Grand Plaza Resort, который находится в Шарм-эш-Шейхе. Действительно, территория отеля убрана и в номерах чисто, но отдыхать ей было скучно. С 21:00 все бары закрывались, в отеле не было анимации.
Не понравилось ей и то, что не было других гостей из России в отеле. На завтраках преобладала итальянская кухня, что тоже, по ее мнению, плохо.
Из плюсов отдыха она назвала бесплатные лежаки и наличие свободных мест под зонтами у моря.
Отметила женщина и то, что на территории отеля были сувенирные лавки и магазины, но там ей постоянно хамили.
«Думала, что такое отношение к россиянам тут везде, но мои страхи не оправдались. Когда мы стали выезжать в город, посещать местные рестораны, лавки, то поняли, что это нам просто так «повезло» с отелем», — утверждает россиянка.
Будет ли она и дальше ездить за границу, или в следующий отпуск отправиться в Минводы, или Кисловодск, писать туристка не стала.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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