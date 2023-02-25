Политолог Шипилин выразил мнение об экономическом сотрудничестве Белоруссии и Китая

Политолог Шипилин выразил свое мнение о запланированном на ближайшие дни официальном визите политического руководителя Белоруссии Лукашенко в Китай. Он считает, что белорусский президент выбирает такое же направление во внешней политике в условиях западных санкций, как и политическое руководство Российской Федерации.

Шипилин считает, что Белоруссия оказалась на международной арене ситуации, похожей на ситуацию с Российской Федерацией. То есть западные государства вводят по отношению к ней санкции, уменьшая экономическое сотрудничество. Поэтому, считает Шипилин, для белорусского политического руководства удобно в этой ситуации расширять экономические сотрудничество с Китаем.

«Поэтому Китай для Лукашенко является наиболее реальным и рациональным выходом из-под санкций. То есть Белоруссия может продавать свою продукцию не в Европу, а в Китай. Соответственно, КНР может экспортировать свои товары в Белоруссию», – считает он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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