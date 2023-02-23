В Берлине протестный митинг

Сегодня, 18:04

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В Берлине протестный митинг
Фото из открытых источников

Агенство РИА Новости сообщает, что в столице Германии продолжается массовый протестный митинг против поставок киевскому режиму. Уточняется, что в нем принимает участие около 25 тысяч человек и что около 640 тысяч немецких граждан подписали документ с требованием прекратить поставки киевскому режиму и организовать дипломатические переговоры для урегулирования украинского кризиса.

Также сообщается, что демонстрацию организовали две политические партии Германии, которые занимают разные позиции, но в вопросе о прекращении поставок киевскому режиму и проведении дипломатических переговоров объединились.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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