Агенство РИА Новости сообщает, что в столице Германии продолжается массовый протестный митинг против поставок киевскому режиму. Уточняется, что в нем принимает участие около 25 тысяч человек и что около 640 тысяч немецких граждан подписали документ с требованием прекратить поставки киевскому режиму и организовать дипломатические переговоры для урегулирования украинского кризиса.

Также сообщается, что демонстрацию организовали две политические партии Германии, которые занимают разные позиции, но в вопросе о прекращении поставок киевскому режиму и проведении дипломатических переговоров объединились.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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