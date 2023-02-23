В Берлине протестный митинг

Туристический бизнес в Турции оказался на грани кризиса после землетрясений
В Турции произошло землетрясение, в результате которого вся туристическая отрасль страны на грани кризиса. Об этом...Подробнее
Агенство РИА Новости сообщает, что в столице Германии продолжается массовый протестный митинг против поставок киевскому режиму. Уточняется, что в нем принимает участие около 25 тысяч человек и что около 640 тысяч немецких граждан подписали документ с требованием прекратить поставки киевскому режиму и организовать дипломатические переговоры для урегулирования украинского кризиса.
Также сообщается, что демонстрацию организовали две политические партии Германии, которые занимают разные позиции, но в вопросе о прекращении поставок киевскому режиму и проведении дипломатических переговоров объединились.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Турции произошло землетрясение, в результате которого вся туристическая отрасль страны на грани кризиса. Об этом...Подробнее
В России начали добывать литий, сообщает РИА «Новости». Этот металл используется в изготовлении аккумуляторов и его...Подробнее
Из-за «военной спецоперации» РФ на территории Украины многие бренды покинули российский рынок. Власти решили ускорить...Подробнее
Геофизик рассказала о необычных голубых вспышках на небе накануне землетрясения в Турции. Об этом сообщает издание...Подробнее
Большинство россиян весной не планируют отдых за рубежом. Как сообщает RT, ссылаясь на экспертов в сфере туризма,...Подробнее
Администрация Свердловской области не поддерживает СВО, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин. Команда...Подробнее
Представители Министерства обороны РФ были недовольны высокой эффективностью ЧВК «Вагнер» в рамках СВО, поэтому решили...Подробнее
Уроженка Свердловской области Татьяна Наношкина захотела выйти из гражданства России. Президент РФ Владимир Путин ее...Подробнее
Эксперты рассказали о том, как в России выбрать курорт, а также во сколько в этом году обойдется санаторное лечение....Подробнее
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уверяет, что на текущий момент подлет любых беспилотников к Севастопольской...Подробнее
Комментировать