«ВЗГЛЯД» прокомментировал слухи о оружии, поразившем Турцию из космоса

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Сеть наполнили слухи о загадочном космическом оружии, которое могло стать причиной землетрясения в Турции. Об этом пишет издание «Взгляд», отмечая, что публикуются даже видео вспышек, которые якобы заметили над районом землетрясения за секунды до подземных толчков. А после того как один из турецких чиновников заявил, что на орбите могут находиться спутники Warrior, которые могут направлять титановые стержни в различные уголки планеты, разговоры о их применении только усилились.
Как заявил чиновник Йылдырым, стержни могут проникать на глубину до 5 километров в земную кору, вызывая землетрясения магнитудой более 7 баллов.
Но космическое агентство Турции опровергло эти высказывания, заявив, что его слова вырвали из контекста и они совершенно не касались того землетрясения, которое произошло в Турции и унесло жизни более 40 тыс. человек.
Эксперты объяснили, что сбросить титановый стержень с космоса и попасть точно в цель на данный момент невозможно. Чтобы управлять таким стержнем, необходимо создавать сложные системы, а пока их нет. Поэтому все разговоры о том, что землетрясение в Турции спровоцировано космическим оружием эксперты считают пустой тратой времени.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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