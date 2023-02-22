Журналист издания «Time» выразил мнение о позиции западных государств

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Журналист Шорт опубликовал в издании «Time» статью, в которой выразил мнение, что западные государства стремятся не допускать эскалации в украинском кризисе и что их политическое руководство не хочет, чтобы киевский режим пытался присоединить территории, которые недавно вошли в состав Российской Федерации, поскольку это, отмечает Шорт, несет риск обострения.
Журналист напомнил, что в ситуации с Крымом западные государства в целом все же признают, что он российский. Поэтому, считает он, аналогичная ситуация сложилась и с другими присоединенными к Российской Федерации регионами.
Журналист считает, что политическое руководство западных государств надавит на киевский режим в этом вопросе и предложит деньги для вложения в украинскую экономику.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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