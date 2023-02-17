Что станет с турецкой экономикой после землетрясения

Шестого февраля на турецкой земле пронеслись одно за другим три разрушительных землетрясения. Эпицентр разлома в земной коре был в провинции Кахраманмараш. Регион удовлетворял 15% потребности всего населения государства в аграрной продукции. Население и предприниматели кластера перечисляли налогами 7,5% от всей прибыли Турции.

Ущерб составил 50 млрд долларов по расчетам властей, хотя бизнес считает — 84 млрд долларов. Чтобы поднять инфраструктуру, ЛЭП и жилье, необходимо вложить 70 млрд долларов. Объекты промышленности не особо разрушены. Они могут быстро наладить производство.

Мурат Курум, министр окружающей среды, рассказал, что столь критические разрушения возникли из-за особенностей турецкого грунта и проблем с коммуникациями. До лета в стране будет построено 100 тыс. новых жилых объектов. Реджеп Тайип Эрдоган поручил выплатить всем пострадавшим семьям по 530 долларов. Сейчас уже приступили к расселению людей по отелям. Об этом сегодня написали корреспонденты информационного новостного онлайн-портала РИА «Новости».

Экономист Леонид Хазанов рассказал, что в ЕС сейчас кризис. С этой стороны Турция не получит финансовой помощи. Также Анкара не будет принимать помощь Китая и США в предложенном объеме, поскольку боится оказаться в зависимости. Сотрудничество с РФ грозит вторичными санкциями. Не исключено, что источником финансирования станет Индия. Основным кредитором выступит Катар.

Аналитик Андрей Верников не считает, что Турцию ждет инвестиционный прорыв. Бизнес не станет рисковать, пока оппозиция и правящая партия не поделят власть.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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