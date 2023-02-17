Хаяси и Чина договорились об общей политике Японии и Южной Кореи в регионе

СМИ указали на возможные причины проблем с набором заключенных у Минобороны РФ
Руководство Минобороны России оказалось неспособным привлекать заключенных на военную службу, сообщают СМИ. Журналисты...Подробнее
В японском министерстве иностранных дел сообщили о результатах переговоров между дипломатами Японии и Южной Кореи на конференции в Мюнхене. Руководители внешнеполитических ведомств двух государств Хаяси и Чина в ходе проведенных переговоров достигли соглашения о координировании совместных действий по сдерживанию в регионе Северной Кореи. Японское министерство иностранных дел выпустило соответствующее заявление.
Также Хаяси и Чина обсудили проблемные вопросы в отношениях между Японией и Южной Кореей и меры для их разрешения в русле политики по сотрудничеству между государствами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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