С 19 февраля в Турции прекращаются поиски пропавших при землетрясении

В результате жуткого землетрясения на всей территории Турции зафиксировано погибшими свыше 40 тысяч человек. В настоящее время появилась новая информация и новые цифры о том, каково уточненное количество всех людей, погибших в итоге землетрясения, произошедшего на турецкой земле. Представители средств массовой информации, аккредитованные в данном государстве для освещения истинных размеров разыгравшейся трагедии, в своих сообщениях о численности жертв делают ссылки на заявления специалистов Агентства по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациямм при Министерстве внутренних дел Турецкой республики (AFAD). Об этом сегодня написали корреспонденты информационного новостного онлайн-портала «Благоварские вести».

Одновременно стало известно, что с завтрашнего дня, воскресенья, 19 февраля, все поисково-спасательные работы на территории Турции будут полностью прекращены. По состоянию на сегодня, субботу, 18 февраля, из зоны землетрясения эвакуировано свыше 430 тысяч человек, оставшихся без крыши над головой и средств к жизнедеятельности, выполнено 50% обязательных работ по оценке ущерба от землетрясения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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