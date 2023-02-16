Немецкое издание сообщает, что Польша продолжает импортировать нефть из Российской Федерации

Немецкое издание сообщает, что польские компании продолжают покупать нефть у российских компаний, хотя представители польских политических властей уже заявляли, что государство откажется от импорта нефти из РФ. О том, что одно из государств Европейского союза продолжает получать топливо у российских компаний, заявил представитель европейской комиссии Зайберт.

Между тем сами польские компании не скрывают, что продолжают закупать нефть из РФ. Одна из них опубликовала статистические сведения, согласно которым 10 % потребляемой в Польше нефти закупается у российских компаний.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что польские компании планируют импортировать из Российской Федерации около 220 тонн нефти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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