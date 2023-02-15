Представитель европейского законодательного органа Уоллес выступил с предложением привлечь представителей американских политических властей к ответственности за диверсию на газопроводе «Северный поток». Он, в частности, отметил, что инцидент привел к утечке газа, что оценивается экспертами и со стороны влияния на экологию.

Диверсия на трубопроводе произошла в сентябре прошлого года. Американский журналист Херш недавно опубликовал статью, в которой привел материалы расследования инцидента. Он доказывает, что его организовали и провели представители американского политического руководства и специальных служб в целях усиления своего влияния на внутриевропейские дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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