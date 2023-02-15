«Ъ»: РФ не позвали на крупнейший международный форум в Мюнхене, а ей и не надо

Бежавшему от мобилизации РФ красноярцу суд Южной Кореи разрешил въезд в страну
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В Мюнхене стартовала конференция по вопросам безопасности, на которую в этом году Россию не пригласили.
Основной темой станет «военная спецоперация» РФ на территории Украины, пишет «Коммерсантъ».
Российскую делегацию не пригласили, отмечается в публикации, поскольку не хотели РФ давать место для пропаганды. Но при этом на конференцию пригласили нескольких оппозиционеров, которые в РФ признаны иноагентами.
Большинство участников конференции проводят жесткую антироссийскую политику. Хотя есть и те, кто считает, что РФ следовало также пригласить. В частности, об этом заявил немецкий депутат Грегор Гизи.
Отметим, западные страны настроены на то, чтобы и далее оказывать давление на Россию. Для этого используются и украинские войска, и санкционные ограничения, которые вводятся с февраля минувшего года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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