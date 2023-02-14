Эксперт лондонского университета выразил мнение о поставках со стороны западных государств

Сегодня, 13:04

0

Image 16+
Эксперт лондонского университета выразил мнение о поставках со стороны западных государств
Фото из открытых источников

Издание «Newsweek» приводит мнение эксперта из Лондонского университета Сингх о дальнейших поставках киевскому режиму со стороны западных государств. Он полагает, что политические власти США уже отправили соответствующий сигнал киевскому режиму о вероятном уменьшении этих поставок. Сингх считает, что на это решение влияет ряд факторов.

Например, он указал, что внутри США и государств европейского союза звучит критика курса по проведению поставок. Сингх полагает, что чем сильнее эта критика, тем выше вероятность уменьшения поставок. С другой стороны, он считает, что имеет влияние на позицию государств ЕС. Если они будут меньше проводить поставки, либо кол****ься, то, по его мнению, это повлияет и на США. 

«Мнения также могут кол****ься в зависимости от того, какой вклад вносят европейские страны в поддержку Киева», – отметил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Эксперт лондонского университета выразил мнение о поставках со стороны западных государств

Сегодня, 13:04

Политолог Ищенко выразил мнение о планах политического руководства западных государств

Вчера, 19:14

Китайские журналисты проанализировали вопрос о ситуации с введением ценового максимума на нефть

Вчера, 09:04

Финны пожаловались на россиян, добирающихся в страну через Норвегию

14-02-2023, 21:49

Bisnis: Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 под давлением США

14-02-2023, 18:09

Бежавшему от мобилизации РФ красноярцу суд Южной Кореи разрешил въезд в страну

14-02-2023, 17:39

РИА: землетрясение в Турции выявило, что власти Анкары готовятся к большой войне в 2023 году

14-02-2023, 15:44

Британцы прокомментировали намерение Байдена

14-02-2023, 12:39

АТОР: Чехия, Великобритания и Нидерланды стали аутсайдерами по спросу туристов РФ

13-02-2023, 15:54

Келин: Украина может получить британские танки Challenger 2 к марту-апрелю

13-02-2023, 15:09

Издание FT приводит сообщение о многих случаях фиксации китайских аэростатов над Тайванем

13-02-2023, 09:09

Ксения Собчак попросила певицу Славу высказать претензии ей в лицо

12-02-2023, 19:44

Козлов рассказал о реакции политических властей Саудовской Аравии на давление со стороны западных государств

12-02-2023, 11:14

Терских рассказал об отношении японцев к позиции Российской Федерации по украинскому кризису

11-02-2023, 17:59

Абэ рассказал о предложении Обамы ввести санкции

11-02-2023, 10:24

Путин назначил нового посла на Кубу и Багамские острова

10-02-2023, 17:34

Rheinmetall хочет поставлять Украине «мощнейшие танки в мире» Panther

9-02-2023, 16:44

Телеканал «Sky News» рассказал о вопросе обучения украинских летчиков

9-02-2023, 09:56

Mirror: в Чили пятилетняя девочка стала самой юной пациенткой в мире с раком груди

8-02-2023, 20:54

Американцы в Twitter выразили мнение о выступлении Байдена

8-02-2023, 19:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Бежавшему от мобилизации РФ красноярцу суд Южной Кореи разрешил въезд в страну

Бежавшему от мобилизации РФ красноярцу суд Южной Кореи разрешил въезд в страну

14-02-2023, 17:39

0

4 месяца прожил в аэропорту Сеула мужчина из Красноярска. Только по решению южнокорейского суда ему разрешили въехать в...

Подробнее
Финны пожаловались на россиян, добирающихся в страну через Норвегию

Финны пожаловались на россиян, добирающихся в страну через Норвегию

14-02-2023, 21:49

0

Машины с российскими номерами въезжают в закрытую Финляндию в объезд через Норвегию. Финские таможенники не могут найти...

Подробнее
РИА: землетрясение в Турции выявило, что власти Анкары готовятся к большой войне в 2023 году

РИА: землетрясение в Турции выявило, что власти Анкары готовятся к большой войне в 2023 году

14-02-2023, 15:44

0

Ситуация в Турции непростая из-за землетрясения, которое унесло десятки тысяч жизней. Как отмечают эксперты, это...

Подробнее
Аналитик Юшков: газопроводы «Северные потоки» и «Ямал-Европа», скорее всего, не заработают в ближайшие годы

Аналитик Юшков: газопроводы «Северные потоки» и «Ямал-Европа», скорее всего, не заработают в ближайшие годы

14-02-2023, 18:14

0

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков порассуждал о судьбе «Северных потоков» и «Ямала -...

Подробнее
АТОР: Чехия, Великобритания и Нидерланды стали аутсайдерами по спросу туристов РФ

АТОР: Чехия, Великобритания и Нидерланды стали аутсайдерами по спросу туристов РФ

13-02-2023, 15:54

0

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о том, в какие страны россияне стали ездить реже. Так, самый низкий...

Подробнее
Келин: Украина может получить британские танки Challenger 2 к марту-апрелю

Келин: Украина может получить британские танки Challenger 2 к марту-апрелю

13-02-2023, 15:09

0

Великобритания может передать Украине свои тяжелые танки Challenger 2 уже к марту-апрелю. Такого мнения придерживается...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Британцы прокомментировали намерение Байдена

Британцы прокомментировали намерение Байдена

14-02-2023, 12:39

0

Читатели британского издания «Times» прокомментировали последние намерения американского президента Байдена по влиянию...

Подробнее
Военный эксперт Михайлов объяснил, почему Россия не атакует спутниковую группировку НАТО

Военный эксперт Михайлов объяснил, почему Россия не атакует спутниковую группировку НАТО

14-02-2023, 11:14

0

Технические возможности России позволяют уничтожить спутниковую группировку НАТО, которая отслеживает ситуацию в зоне...

Подробнее
Более 60% петербуржцев негативно оценивают работу Беглова — рейтинг АСИ

Более 60% петербуржцев негативно оценивают работу Беглова — рейтинг АСИ

14-02-2023, 14:36

0

Аналитики «Агентства социальной информации» (АСИ) провели исследование, в котором выяснили, что большинство жителей...

Подробнее
Bisnis: Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 под давлением США

Bisnis: Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 под давлением США

14-02-2023, 18:09

0

Индонезия отказалась от идеи закупить у России истребители Су-35 под давлением Соединенных Штатов Америки, пишет...

Подробнее