Издание «Newsweek» приводит мнение эксперта из Лондонского университета Сингх о дальнейших поставках киевскому режиму со стороны западных государств. Он полагает, что политические власти США уже отправили соответствующий сигнал киевскому режиму о вероятном уменьшении этих поставок. Сингх считает, что на это решение влияет ряд факторов.

Например, он указал, что внутри США и государств европейского союза звучит критика курса по проведению поставок. Сингх полагает, что чем сильнее эта критика, тем выше вероятность уменьшения поставок. С другой стороны, он считает, что имеет влияние на позицию государств ЕС. Если они будут меньше проводить поставки, либо кол****ься, то, по его мнению, это повлияет и на США.

«Мнения также могут кол****ься в зависимости от того, какой вклад вносят европейские страны в поддержку Киева», – отметил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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