Политолог Ищенко выразил мнение о планах политического руководства западных государств

Сегодня, 19:14

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Политолог Ищенко выразил мнение о планах политического руководства западных государств
Фото из открытых источников

Политолог Ищенко выразил свое мнение по поводу планов политического руководства западных государств в связи с украинским кризисом. Он считает, что представители политических властей США и Европейского союза не разрабатывали планов на случай, если руководитель киевского режима Зеленский капитулирует. Ищенко полагает, что политическое руководство западных государств не намерено вступать в диалог с политическими властями Российской Федерации для дипломатического урегулирования.

Он считает, что в этом кризисе киевский режим падет. После этого, по его мнению, политические власти западных государств после этого будут разрабатывать другой план против Российской Федерации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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