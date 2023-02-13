Бежавшему от мобилизации РФ красноярцу суд Южной Кореи разрешил въезд в страну
4 месяца прожил в аэропорту Сеула мужчина из Красноярска. Только по решению южнокорейского суда ему разрешили въехать в...Подробнее
Политолог Ищенко выразил свое мнение по поводу планов политического руководства западных государств в связи с украинским кризисом. Он считает, что представители политических властей США и Европейского союза не разрабатывали планов на случай, если руководитель киевского режима Зеленский капитулирует. Ищенко полагает, что политическое руководство западных государств не намерено вступать в диалог с политическими властями Российской Федерации для дипломатического урегулирования.
Он считает, что в этом кризисе киевский режим падет. После этого, по его мнению, политические власти западных государств после этого будут разрабатывать другой план против Российской Федерации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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