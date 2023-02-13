Китайские журналисты проанализировали вопрос о ситуации с введением ценового максимума на нефть

Сегодня, 09:04

0

Image 16+
Китайские журналисты проанализировали вопрос о ситуации с введением ценового максимума на нефть
Фото из открытых источников

Китайские журналисты выразили мнение о ситуации с введенным верхним пределом цены на нефть из Российской Федерации западными государствами. Они полагают, что политическое руководство РФ предприняло такие ответные меры, которые сильно ударят по экономике этих государств.

Журналисты напомнили, что США, государства европейского союза, большой семерки и Австралия ввели ценовой максимум на нефть, экспортируемую российскими компаниями. В ответ политическое руководство Российской Федерации запретило продавать нефть всем компаниям, которые присоединились к решению о ценовом максимуме. Китайские журналисты полагают, что эта ситуация серьезно влияет на нефтяной рынок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Китайские журналисты проанализировали вопрос о ситуации с введением ценового максимума на нефть

Сегодня, 09:04

Финны пожаловались на россиян, добирающихся в страну через Норвегию

Вчера, 21:49

Bisnis: Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 под давлением США

Вчера, 18:09

Бежавшему от мобилизации РФ красноярцу суд Южной Кореи разрешил въезд в страну

Вчера, 17:39

РИА: землетрясение в Турции выявило, что власти Анкары готовятся к большой войне в 2023 году

Вчера, 15:44

Британцы прокомментировали намерение Байдена

Вчера, 12:39

АТОР: Чехия, Великобритания и Нидерланды стали аутсайдерами по спросу туристов РФ

13-02-2023, 15:54

Келин: Украина может получить британские танки Challenger 2 к марту-апрелю

13-02-2023, 15:09

Издание FT приводит сообщение о многих случаях фиксации китайских аэростатов над Тайванем

13-02-2023, 09:09

Ксения Собчак попросила певицу Славу высказать претензии ей в лицо

12-02-2023, 19:44

Козлов рассказал о реакции политических властей Саудовской Аравии на давление со стороны западных государств

12-02-2023, 11:14

Терских рассказал об отношении японцев к позиции Российской Федерации по украинскому кризису

11-02-2023, 17:59

Абэ рассказал о предложении Обамы ввести санкции

11-02-2023, 10:24

Путин назначил нового посла на Кубу и Багамские острова

10-02-2023, 17:34

Rheinmetall хочет поставлять Украине «мощнейшие танки в мире» Panther

9-02-2023, 16:44

Телеканал «Sky News» рассказал о вопросе обучения украинских летчиков

9-02-2023, 09:56

Mirror: в Чили пятилетняя девочка стала самой юной пациенткой в мире с раком груди

8-02-2023, 20:54

Американцы в Twitter выразили мнение о выступлении Байдена

8-02-2023, 19:29

Макгрегор заявил, что политические власти США не хотят признавать скорое окончательное поражение киевского режима

8-02-2023, 08:54

Медведев прокомментировал заявление Арестовича

7-02-2023, 12:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Бежавшему от мобилизации РФ красноярцу суд Южной Кореи разрешил въезд в страну

Бежавшему от мобилизации РФ красноярцу суд Южной Кореи разрешил въезд в страну

Вчера, 17:39

0

4 месяца прожил в аэропорту Сеула мужчина из Красноярска. Только по решению южнокорейского суда ему разрешили въехать в...

Подробнее
Ксения Собчак попросила певицу Славу высказать претензии ей в лицо

Ксения Собчак попросила певицу Славу высказать претензии ей в лицо

12-02-2023, 19:44

0

Ксения Собчак отреагировал на пост певицы Славы, которая нелицеприятно высказалась о ней за ее спиной. «Дорогая певица...

Подробнее
Рогов рассказал об испытаниях нового украинского дрона с реактивным стартом

Рогов рассказал об испытаниях нового украинского дрона с реактивным стартом

12-02-2023, 18:29

0

Руководитель украинского проекта NAURocket опубликовал видео, на котором показан запуск беспилотника, осуществленный из...

Подробнее
Финны пожаловались на россиян, добирающихся в страну через Норвегию

Финны пожаловались на россиян, добирающихся в страну через Норвегию

Вчера, 21:49

0

Машины с российскими номерами въезжают в закрытую Финляндию в объезд через Норвегию. Финские таможенники не могут найти...

Подробнее
РИА: землетрясение в Турции выявило, что власти Анкары готовятся к большой войне в 2023 году

РИА: землетрясение в Турции выявило, что власти Анкары готовятся к большой войне в 2023 году

Вчера, 15:44

0

Ситуация в Турции непростая из-за землетрясения, которое унесло десятки тысяч жизней. Как отмечают эксперты, это...

Подробнее
Большинство жителей Петербурга считают, что чиновникам нужно запретить отдыхать за границей

Большинство жителей Петербурга считают, что чиновникам нужно запретить отдыхать за границей

13-02-2023, 11:14

0

В Перми провели опрос касательно возможности введения запрета на отдых за границей для российских чиновников. Как...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Издание FT приводит сообщение о многих случаях фиксации китайских аэростатов над Тайванем

Издание FT приводит сообщение о многих случаях фиксации китайских аэростатов над Тайванем

13-02-2023, 09:09

0

Представитель тайваньского оборонного ведомства в интервью изданию «Financial Times» рассказал о ситуации с запуском...

Подробнее
АТОР: Чехия, Великобритания и Нидерланды стали аутсайдерами по спросу туристов РФ

АТОР: Чехия, Великобритания и Нидерланды стали аутсайдерами по спросу туристов РФ

13-02-2023, 15:54

0

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о том, в какие страны россияне стали ездить реже. Так, самый низкий...

Подробнее
Петербургские активисты выяснили, что дворники не получают обещанную Смольным высокую зарплату

Петербургские активисты выяснили, что дворники не получают обещанную Смольным высокую зарплату

13-02-2023, 09:40

0

Активисты движения «Город Перемен» провели в Петербурге социальный эксперимент. Они выяснили, смогли ли чиновники...

Подробнее
Келин: Украина может получить британские танки Challenger 2 к марту-апрелю

Келин: Украина может получить британские танки Challenger 2 к марту-апрелю

13-02-2023, 15:09

0

Великобритания может передать Украине свои тяжелые танки Challenger 2 уже к марту-апрелю. Такого мнения придерживается...

Подробнее