Бежавшему от мобилизации РФ красноярцу суд Южной Кореи разрешил въезд в страну
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Китайские журналисты выразили мнение о ситуации с введенным верхним пределом цены на нефть из Российской Федерации западными государствами. Они полагают, что политическое руководство РФ предприняло такие ответные меры, которые сильно ударят по экономике этих государств.
Журналисты напомнили, что США, государства европейского союза, большой семерки и Австралия ввели ценовой максимум на нефть, экспортируемую российскими компаниями. В ответ политическое руководство Российской Федерации запретило продавать нефть всем компаниям, которые присоединились к решению о ценовом максимуме. Китайские журналисты полагают, что эта ситуация серьезно влияет на нефтяной рынок.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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